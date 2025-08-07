Νέα Στύρα: 2 ρυμουλκά σε αναμονή για το σχέδιο αποκόλλησης - Τι θα γίνει με τα οχήματα

Μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να κατατεθεί το τεχνικό σχέδιο για την αποκόλληση του φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα και προσάραξε σε ξέρα, προκαλώντας σοβαρή ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Η κατάσταση παραμένει κρίσιμη, καθώς το πλοίο βρίσκεται για δεύτερο 24ωρο ακινητοποιημένο περίπου ενάμιση ναυτικό μίλι από την ακτή των Νέων Στύρων, ενώ επάνω του παραμένουν όλα τα οχήματα και οι αποσκευές των επιβατών.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων από δύτες εντοπίστηκαν ρωγμές στο κύτος του πλοίου, μήκους περίπου 15 μέτρων.

Νέα Στύρα: Τι υποστηρίζει ο καπετάνιος

Ο καπετάνιος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα, γεγονός που οδήγησε στην προσάραξη.

Ο πλοίαρχος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως «κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου» για το συμβάν στα Νέα Στύρα, ενώ πρόσθεσε πως δεν «είδε την ξέρα» με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου.

Ο πλοίαρχος κρατείται στο Λιμεναρχείο Χαλκίδας, ενώ θα απολογηθεί εκ νέου για τις πράξεις του την Παρασκευή, με τους επιβάτες να αγωνιούν για τα αυτοκίνητα και τις περιουσίες, που άφησαν πίσω τους.

Το σχέδιο αποκόλλησης

Παρότι στο σημείο βρίσκονται ήδη δύο ρυμουλκά σε ετοιμότητα, οι εργασίες δεν μπορούν να ξεκινήσουν μέχρι να εγκριθεί επίσημα το σχέδιο αποκόλλησης από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Μετά τον έλεγχο αν δεν προκύψει κάποια αντένδειξη, νωρίς το απόγευμα θα ξεκινήσει η διαδικασία αποκόλλησης. Στο ένα από τα ρυμουλκά επιβαίνουν 15 μέλη πληρώματος που θα αναλάβουν την επιχείρηση μόλις δοθεί το «πράσινο φως», ενώ στο άλλο βρίσκεται ναυπηγός που έχει επιθεωρήσει τις ζημιές και εκπονεί το τεχνικό πλάνο.

Η διαδικασία είναι ιδιαίτερα απαιτητική, καθώς στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι που φτάνουν τα 7 μποφόρ, δυσκολεύοντας κάθε προσπάθεια. Μάλιστα, το ένα ρυμουλκό έχει τοποθετηθεί κάθετα στην πλώρη του φέρι ώστε να το στηρίζει και να αποτρέψει την επιδείνωση της κλίσης του σκάφους εξαιτίας των ανέμων.

Παράλληλα, προτεραιότητα για τις αρχές είναι η επιστροφή των οχημάτων στους ιδιοκτήτες τους, καθώς υπάρχουν αρκετοί επιβάτες που είτε έχουν προγραμματισμένα ταξίδια στο εξωτερικό είτε βρίσκονται σε ανάγκη, χωρίς πρόσβαση στις αποσκευές και τα μέσα μεταφοράς τους. Η ταλαιπωρία είναι έντονη και οι συνθήκες παραμονής των οχημάτων και αποσκευών στο προσαραγμένο πλοίο εντείνουν την ανησυχία, τόσο για ζημιές όσο και για περαιτέρω καθυστερήσεις.

Μόλις ολοκληρωθεί η κατάθεση και εγκριθεί το σχέδιο αποκόλλησης, θα ακολουθήσει η επιχείρηση ρυμούλκησης και μεταφοράς του πλοίου σε ασφαλές σημείο για επιθεώρηση και επισκευές. Μέχρι τότε, το πλήρωμα, οι εμπλεκόμενοι τεχνικοί και οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα, αναμένοντας την επίσημη έγκριση για να ξεκινήσουν τις απαραίτητες ενέργειες.