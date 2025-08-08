Νέα Στύρα: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο καπετάνιος

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα η απολογία του καπετάνιου του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του evima.gr, ο καπετάνιος αφέθηκε ελεύθερος, αλλά του επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, οι οποίοι περιλαμβάνουν τακτική παρουσίαση στο αστυνομικό τμήμα και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νέα Στύρα: Τι υποστηρίζει ο καπετάνιος

Ο καπετάνιος, ο οποίος βρίσκεται υπό κράτηση, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν κατάφερε να αποφύγει την ξέρα, γεγονός που οδήγησε στην προσάραξη.

Ο πλοίαρχος, μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκε πως «κόλλησαν τα πηδάλια του πλοίου» για το συμβάν στα Νέα Στύρα, ενώ πρόσθεσε πως δεν «είδε την ξέρα» με αποτέλεσμα την πρόσκρουση του πλοίου.

Ο νηογνώμονας καταρρίπτει τους ισχυρισμούς του καπετάνιου

Νηογνώμονας κατέρριψε τους ισχυρισμούς του καπετάνιου για την προσάραξη του φέρι μποτ στα Νέα Στύρα Ευβοίας, ισχυριζόμενος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως «δεν υπήρχε βλάβη στα πηδάλια του πλοίου».

Την ίδια ώρα, το απόγευμα αναμένεται να ξεκινήσει η επιχείρηση αποκόλλησης του φέρι μποτ της γραμμής Αγία Μαρίνα – Νέα Στύρα, το οποίο προσάραξε σε ύφαλο, προκαλώντας ταλαιπωρία σε δεκάδες επιβάτες.

Οι δύτες εντόπισαν ρωγμές στο πλοίο σε μήκος περίπου 15 μέτρων. Ο καπετάνιος, που παραμένει υπό κράτηση, ισχυρίστηκε ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ωστόσο, αν και στους ισχυρισμούς του δήλωσε ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Νέα Στύρα: Η ανακοίνωση της εταιρείας

«Αναφορικά με το συμβάν προσάραξης του ΦΕΡΥ ΜΠΩΤ ΠΑΝΑΓΙΑ ΠΑΡΑΒΟΥΝΙΟΤΙΣΣΑ που έλαβε χώρα στις 5 Αυγούστου 2025 σας ενημερώνουμε περαιτέρω σήμερα 7-8-2025 και ώρα 17:50 ως ακολούθως:

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία και η εταιρεία που έχει αναλάβει την αποκόλληση του πλοίου έχει καταθέσει σχετικό σχέδιο ενεργειών και αναμένεται η έγκρισή του από τις λιμενικές αρχές. Το σχέδιο αυτό προκρίνει τη στεγανοποίηση του πλοίου, την αποκόλληση και τη μεταφορά του, ρυμουλκούμενο στα Νέα Στύρα προκειμένου να εκφορτωθούν τα οχήματα των επιβαινόντων. Κατόπιν το πλοίο θα ρυμουλκηθεί σε ναυπηγείο προκειμένου να ολοκληρωθεί η επισκευή του.

Οι επιβαίνοντες μπορούν να επικοινωνούν με το γραφείο «Χιωτέλης και Συνεργάτες», Σαχτούρη 5, Πειραιάς Αττικής, στο τηλέφωνο 2104294928 και στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 1) chiotelis@chiotelisandco.gr 2)mtsakiri@chiotelisandco.gr, 3)ntsantila@chiotelisandco.gr, 4) secretary@chiotelisandco.gr, προκειμένου να καταχωρήσουν τις νόμιμες καταγγελίες και απαιτήσεις τους.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται και από τις δικαστικές αρχές καθώς και από τους επιθεωρητές της πλοιοκτήτριας, του νοηγνώμονα και των ασφαλιστών του πλοίου. Περαιτέρω ενημερώσεις θα ακολουθήσουν όταν υπάρχουν σαφή και ασφαλή πορίσματα.

Τέλος η πλοιοκτήτρια εταιρεία επιφυλάσσεται των δικαιωμάτων της αναφορικά με όποια δυσμενή/δυσφημιστικά σχόλια, αβάσιμες καταγγελίες και άλλες ενέργειες που έλαβαν χώρα τις τελευταίες ημέρες. Όλα θα απαντηθούν εν ευθέτω χρόνο και αφού η ταλαιπωρία των επιβατών λάβει τέλος.

Ο νομικός σύμβουλος για την εταιρεία,

Παναγιώτης Χιωτέλης».