Μεγάλη ρωγμή, μήκους 20 μέτρων, εντόπισαν οι δύτες στο φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, την ώρα που ο καπετάνιος του πλοίου δήλωσε πως «κόλλησαν τα πηδάλια».

Οι 105 επιβάτες, με σωσίβια που πήραν και φόρεσαν μόνοι τους, απομακρύνθηκαν με βάρκες ιδιωτών, καταγγέλοντας από την πρώτη στιγμή πως δεν υπήρξε η παραμικρή ενημέρωση από το πλήρωμα του φέρι μποτ και πως ενήργησαν από μόνοι τους ακόμα και για τα σωσίβια.

«Το πλήρωμα δεν υπήρχε πουθενά, η πλοικτήτρια εταιρεία δεν έχει κάνει ούτε μία ανακοίνωση» ανέφερε γυναίκα που βρισκόταν πάνω στο φέρι τη στιγμή της πρόσκρουσης.

«Ο καπετάνιος ζητούσε συγγνώμη»

Σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, το φέρι μποτ έμεινε και τη νύχτα της Τετάρτης (6/8) στο σημείο μέχρι να κατατεθεί ολοκληρωμένο σχέδιο και μελέτη για όλη τη διαδικασία αποκόλλησης και ρυμούλκησης, ενώ οι δύτες που επιχείρησαν ώστε να εξεταστεί το μέγεθος της ζημιάς, εντόπισαν ρήγμα σχεδόν 20 μέτρων.

Όπως αναφέρθηκε στο ίδιο ρεπορτάζ, υψηλόβαθμο στέλεχος της πλοιοκτήτριας εταιρείας αποκάλυψε: «Πρόκειται για καπετάνιο 62 ετών, που εκτελούσε 8 χρόνια το συγκεκριμένο δρομολόγιο και τα δύο τελευταία στο συγκεκριμένο καράβι. Μετά το συμβάν ο καπετάνιος ήρθε σε επικοινωνία με τους ιδιοκτήτες της εταιρείας και ζητούσε συγγνώμη, χωρίς να μπορεί να εξηγήσει επαρκώς τα αίτια της προσάραξης, αποδίδοντάς την σε αφηρημάδα και έλλειψη προσοχής.

Στη γέφυρα βρίσκονταν ακόμα δύο άτομα, ο μηχανικός αριστερά του και ο ελεγκτής εισιτηρίων δεξιά του. Εκείνος κρατούσε το τιμόνι την ώρα της σύγκρουσης, ενώ για την καθυστέρηση ενημέρωσης για το συμβάν είπε πως σάστισε».

Νωρίτερα, ο 62χρονος καπετάνιος, ο οποίος παραμένει υπό κράτηση μέχρι την Παρασκευή, φέρεται να ισχυρίστηκε κατά την απολογία του ότι δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα, προσθέτοντας ότι κόλλησαν τα πηδάλια.



