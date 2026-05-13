Νέα τουρκική πρόκληση στο Αιγαίο: Πυραυλάκατος παρενόχλησε το Ocean Link - Επενέβη ελληνική φρεγάτα

Η φρεγάτα Belharra | Eurokinissi
Νέο επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, καθώς τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας.

Όπως μεταδίδει το OPEN, πριν λίγες ώρες τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε το ελληνικών συμφερόντων Ocean Link και μέσω του ασυρμάτου ζήτησε να σταματήσει το έργο με την πόντιση καλωδίων καθώς η περιοχή είναι, κατά τους ίδιους, «τουρκικής δικαιοδοσίας».

Στο σημείο μετέβη η φρεγάτα «Αδρίας» της Ελλάδας απαντώντας βάσει ναυτικού δικαίου και αποκαθιστώντας την ηρεμία. Το έργο, καθώς στο σημείο ποντίζονται καλώδια, συνεχίζεται κανονικά.

