Νέο επεισόδιο τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο, καθώς τουρκική πυραυλάκατος παρενόχλησε το πλοίο Ocean Link ανοιχτά της Αστυπάλαιας.
Όπως μεταδίδει το OPEN, πριν λίγες ώρες τουρκική πυραυλάκατος προσέγγισε το ελληνικών συμφερόντων Ocean Link και μέσω του ασυρμάτου ζήτησε να σταματήσει το έργο με την πόντιση καλωδίων καθώς η περιοχή είναι, κατά τους ίδιους, «τουρκικής δικαιοδοσίας».
Στο σημείο μετέβη η φρεγάτα «Αδρίας» της Ελλάδας απαντώντας βάσει ναυτικού δικαίου και αποκαθιστώντας την ηρεμία. Το έργο, καθώς στο σημείο ποντίζονται καλώδια, συνεχίζεται κανονικά.
- Το πέσιμο ΠΑΣΟΚ στους δημοσκόπους, η δύναμη του Τσίπρα στην Αττική και το λάθος του Γιούνκερ
- Ηλιούπολη: Στο μικροσκόπιο τα κινητά και οι συνομιλίες των δύο 17χρονων - Ψυχολόγοι στο σχολείο τους
- ΗΠΑ: Ο Τραμπ «βάπτισε» τη Βενεζουέλα ως την 51η Πολιτεία και έδωσε και χάρτη
- Μωβ μέδουσες: Χάρτης με τις παραλίες που καταγράφονται φέτος
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.