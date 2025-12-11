Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 38χρονος μοτοσικλετιστής στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, με έναν 38χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12).
Σλυμφωνα με την εκπομπή «Πρώτη Εικόνα» του ΣΚΑΪ, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ΙΧ συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τη μηχανή, στην οποία επέβαινε ο 38χρονος.
Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε βαριά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.
Μ,αρτυρία οδηγού ταξί που επικαλείται η εκπομπή έκανε λόγο για παραβίαση του κόκκινου από το αυτοκίνητο που κινείτο επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή με αναβάτη τον 38χρονο.
- Καρφί Βορίδη στη σύσκεψη για αγρότες: «Έχουμε στρατηγική εκτόνωσης της κρίσης; Γιατί δεν το βλέπω»
- Φοινικούντα: Συνελήφθη ο ανιψιός του θύματος και ο επιχειρηματίας φίλος του
- Teosty ή αλλιώς "Λίγδας": Όταν το bullying γίνεται content
- Ναταλία Δραγούμη: «Μου έχουν στείλει και dick pic - Κάποτε έβγαινα με στρινγκ και topless»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.