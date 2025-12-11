Νέα τραγωδία στην άσφαλτο: Νεκρός 38χρονος μοτοσικλετιστής στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Νέα τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, με έναν 38χρονο μοτοσικλετιστή να χάνει τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Πέμπτης (11/12).

Σλυμφωνα με την εκπομπή «Πρώτη Εικόνα» του ΣΚΑΪ, το δυστύχημα σημειώθηκε στη συμβολή με την οδό Ανδρέα Παπανδρέου, όταν ΙΧ συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με τη μηχανή, στην οποία επέβαινε ο 38χρονος.

Από τη σύγκρουση, ο οδηγός της μοτοσικλέτας τραυματίστηκε βαριά, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Ασκληπιείο Βούλας, ωστόσο δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Μ,αρτυρία οδηγού ταξί που επικαλείται η εκπομπή έκανε λόγο για παραβίαση του κόκκινου από το αυτοκίνητο που κινείτο επί της Ανδρέα Παπανδρέου με αποτέλεσμα να παρασύρει τη μηχανή με αναβάτη τον 38χρονο.