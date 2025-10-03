Μενού

Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: 26χρονος νεκρός σε τροχαίο

Ένας 26χρονος οδηγός έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στο Ηράκλειο.

Διακομιδή ασθενή από ασθενοφόρο | EUROKINISSI / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος Βούλγαρος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη ομοεθνή του, άγνωστο πως εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.

