Νέα τραγωδία στο Ηράκλειο: 26χρονος νεκρός σε τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον δρόμο από Αγία Γαλήνη προς Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 26χρονος Βούλγαρος με συνεπιβάτιδα μια 25χρονη ομοεθνή του, άγνωστο πως εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε.

Ο 26χρονος οδηγός μεταφέρθηκε σοβαρότατα τραυματισμένος στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο του Ηρακλείου, όπου λίγες ώρες μετά υπέκυψε στα τραύματά του. Την προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διερευνά το τμήμα Τροχαίας Ηρακλείου.