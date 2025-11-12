Μενού

«Μου έσφαξαν 240 πρόβατα και πλήρωσαν για 100»: Αγρότισσα ξεσπά για την κυβέρνηση

Μία αγρότισσα «δίκασε» την κυβέρνηση για τα χαμένα της πρόβατα.

giannoulas
Ιωάννης Γιαννούλας Κοκκώνης
αγροτεσ αθηνα προβατα συλλαλητηριο
Από το συλλαλητήριο των αγροτών στην Αθήνα | Eurokinissi // ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
  • Α-
  • Α+

Μία αγρότισσα που συμμετείχε στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις της Αθήνας, μίλησε χωρίς «φίλτρο» για τις πολιτικές «καμένης γης» της Νέας Δημοκρατίας, που της κόστισαν ακριβά για τα θανατωμένα της πρόβατα.

Η κτηνοτρόφος, της οποίας τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της καθυστερημένης απόκρισης των αρμόδιων στην κρίση των ζωονόσων, δήλωσε στο Kontra: «Φωνάζω τους φίλους μου να μου δώσουν χρήματα για να πάμε να πάρουμε άλλα πρόβατα. Μας έσφαξαν 240, και με αυτά που μου δίνουν θα αγοράσω 100, και αν αγοράσω τόσα.

Είναι τρομοκράτες, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Νέα Τρομοκρατία. Ποιος ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλουν να καλύψουν τα σκάνδαλα και τα έκαναν όλα κουλουβάχατα και περιμένουμε εμείς».

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ