«Μου έσφαξαν 240 πρόβατα και πλήρωσαν για 100»: Αγρότισσα ξεσπά για την κυβέρνηση

Μία αγρότισσα που συμμετείχε στις πρόσφατες μαζικές κινητοποιήσεις της Αθήνας, μίλησε χωρίς «φίλτρο» για τις πολιτικές «καμένης γης» της Νέας Δημοκρατίας, που της κόστισαν ακριβά για τα θανατωμένα της πρόβατα.

Η κτηνοτρόφος, της οποίας τα ζώα θανατώθηκαν λόγω της καθυστερημένης απόκρισης των αρμόδιων στην κρίση των ζωονόσων, δήλωσε στο Kontra: «Φωνάζω τους φίλους μου να μου δώσουν χρήματα για να πάμε να πάρουμε άλλα πρόβατα. Μας έσφαξαν 240, και με αυτά που μου δίνουν θα αγοράσω 100, και αν αγοράσω τόσα.

Είναι τρομοκράτες, δεν είναι Νέα Δημοκρατία, είναι Νέα Τρομοκρατία. Ποιος ΟΠΕΚΕΠΕ; Θέλουν να καλύψουν τα σκάνδαλα και τα έκαναν όλα κουλουβάχατα και περιμένουμε εμείς».

