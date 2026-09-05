Νεαροί «τις έπαιξαν» μέσα σε γεμάτο αστικό λεωφορείο

Άγριος καυγάς ξέσπασε μέσα σε γεμάτο αστικό λεωφορείο, ανάμεσα σε δύο νεαρούς, περιστατικό που έγινε γνωστό μέσα από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα, στο οποίο φαίνονται να ανταλλάσσουν χτυπήματα.

Το περιστατικό, όπως μεταδίδει ο ΣΚΑΪ, έλαβε χώρα στο Παγκράτι, μέσα στο λεωφορείο 203, ενώ όπως καταγράφεται στο βίντεο μόνο ένας επιβάτης αντέδρασε φωνάζοντάς τους να σταματήσουν.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος που οι δύο νεαροί τσακώθηκαν μέσα στο λεωφορείο.