ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέες αποκαλύψεις: Το 0,4% των ΑΦΜ έλαβε 45 εκ. ευρώ το 2022

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα στοιχεία να δείχνουν την έκταση του «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρει το Open, τα 100 πρώτα ΑΦΜ έλαβαν 5,4 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και 6,9 εκατομμύρια ευρώ το 2022, μία διαφορά 1,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Ακόμα, 1.500 ΑΦΜ έλαβαν 45 εκατομμύρια ευρώ το 2022 και περίπου 300.000 ευρω επιδότηση το κάθε ΑΦΜ. Πρόκειται για το 0,4% από τα συνολικά 600.000 ΑΦΜ που επιδοτούνται πανελλαδικά.