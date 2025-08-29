Μενού

ΟΠΕΚΕΠΕ - Νέες αποκαλύψεις: Το 0,4% των ΑΦΜ έλαβε 45 εκ. ευρώ το 2022

«Πάρτι» παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδες εκατομμύρια ευρώ σε ελάχιστα ΑΦΜ πανελλαδικά.

Τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Νέες αποκαλύψεις έρχονται στη δημοσιότητα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τα στοιχεία να δείχνουν την έκταση του «πάρτι» των παράνομων επιδοτήσεων.

Όπως αναφέρει το Open, τα 100 πρώτα ΑΦΜ έλαβαν 5,4 εκατομμύρια ευρώ το 2021 και 6,9 εκατομμύρια ευρώ το 2022, μία διαφορά 1,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε έναν χρόνο.

Ακόμα, 1.500 ΑΦΜ έλαβαν 45 εκατομμύρια ευρώ το 2022 και περίπου 300.000 ευρω επιδότηση το κάθε ΑΦΜ. Πρόκειται για το 0,4% από τα συνολικά 600.000 ΑΦΜ που επιδοτούνται πανελλαδικά.

