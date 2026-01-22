Νέες βροχοπτώσεις στην Αττική: Πόσο θα διαρκέσουν τα φαινόμενα - LIVE χάρτης με την εξέλιξη της κακοκαιρίας

Με λόγια που δύσκολα αφήνουν περιθώρια παρερμηνείας, η μετεωρολόγος Νικολέττα Ζιακοπούλου περιέγραψε την κακοκαιρία που έπληξε την Αττική ως ένα φαινόμενο «ιστορικών διαστάσεων».

Σύμφωνα με την ίδια, σε αρκετές περιοχές του λεκανοπεδίου σημειώθηκαν ύψη βροχής που αντιστοιχούν σε έξι μήνες μέσα σε λίγες ώρες, αγγίζοντας ρεκόρ 70ετίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις περιοχές γύρω από τον Υμηττό, όπου καταγράφηκαν 150–170 τόνοι νερού ανά στρέμμα, ποσότητες που καμία αστική υποδομή δεν μπορεί να απορροφήσει χωρίς να οδηγηθεί σε πλημμυρικά επεισόδια.

«Οι πόλεις δεν έχουν τη δυνατότητα να διοχετεύσουν τέτοιο όγκο νερού προς τη θάλασσα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο κίνδυνος δεν έχει περάσει – Νέες καταιγίδες στην Αττική

Παρά το γεγονός ότι η ένταση των φαινομένων υποχώρησε σε σχέση με το χθεσινό καταστροφικό πέρασμα, η Αττική δεν έχει εξέλθει ακόμη από τη ζώνη κινδύνου. Από το απόγευμα της Πέμπτης, νέες βροχές και τοπικές καταιγίδες άρχισαν να εκδηλώνονται στο λεκανοπέδιο, με τα δυτικά και νότια προάστια –ιδίως τον Πειραιά και τον Κορυδαλλό– να δέχονται τα πιο έντονα φαινόμενα.

Σε άλλες περιοχές, όπως η Νίκαια, τα Άνω Λιόσια, το Πέραμα, η Αγία Παρασκευή και το κέντρο της Αθήνας, οι βροχοπτώσεις είναι ασθενέστερες, ωστόσο η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου προειδοποιεί ότι η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Τι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι η Αττική θα δεχτεί νέο πέρασμα βροχών, πιθανώς και τοπικών καταιγίδων, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής. Η ορατότητα αναμένεται περιορισμένη, ενώ δεν αποκλείεται ο σχηματισμός ομιχλών στα ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο, όμως οι άνεμοι από νότιες διευθύνσεις θα διατηρήσουν την ατμόσφαιρα υγρή και βαριά.

LIVE η εξέλιξη των φαινομένων

Το Σάββατο: Νεφώσεις, τοπικές βροχές και ενίσχυση ανέμων

Το Σάββατο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα είναι πιο ήπια, ενώ από το απόγευμα αναμένονται ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν τη νύχτα, χωρίς όμως σημαντική μεταβολή της θερμοκρασίας.

Η Κυριακή φέρνει νέα επιδείνωση

Την Κυριακή, τα δυτικά και βόρεια της χώρας θα βρεθούν στο επίκεντρο νέας επιδείνωσης, με βροχές και σποραδικές καταιγίδες που ενδέχεται να είναι κατά τόπους ισχυρές. Στην υπόλοιπη Ελλάδα τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα, ωστόσο από το βράδυ αναμένονται χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής χώρας.

Οι άνεμοι θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τα 7–8 μποφόρ στο Ιόνιο και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

Η επόμενη μέρα

Η Αττική βρίσκεται σε μια λεπτή ισορροπία: Οι υποδομές έχουν δεχτεί πίεση που ξεπερνά τα όριά τους. Κάθε νέα βροχόπτωση, ακόμη και μέτριας έντασης, μπορεί να προκαλέσει νέα προβλήματα.

Η Ζιακοπούλου επιμένει ότι η επαγρύπνηση πρέπει να συνεχιστεί, καθώς το φαινόμενο δεν έχει ολοκληρωθεί. Η επόμενη μέρα θα κριθεί από το πόσο γρήγορα θα αποσυμφορηθούν τα υδρολογικά φορτία και από το αν οι νέες βροχές θα κινηθούν σε ήπια ή πιο επιθετικά επίπεδα.