Συνεδρίασε σήμερα (22/1) η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Κεφαλογιάννη, λόγω της κακοκαιρίας που έπληξε εχθές την Αττική και των γενικότερων φαινομένων που είναι σε εξέλιξη.

Υπενθυμίζεται ότι, μια γυναίκα 56 ετών άφησε την τελευταία της πνοή στη Γλυφάδα κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταιγίδας και πλυμμήρας τη στιγμή που παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά που κατέβαιναν από το βουνό και εγκλωβίστηκε κάτω από ένα αυτοκίνητο. Επιπλέον, ένας λιμενικός στο Άστρος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος όταν τον παρέσυρε ισχυρό κύμα.

Η επόμενη μέρα σε Γλυφάδα και Βάρη είναι αρκετά δύσκολη και στο βίντεο του Orange Press Agency φαίνονται οι «εικόνες καταστροφής» από τα χθεσινά φαινόμενα.

Κακοκαιρία: Πώς θα εξελιχθούν τα φαινόμενα

Σύμφωνα με τους επιστήμονες της Επιτροπής, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου:

Σήμερα Πέμπτη η κακοκαιρία είναι σε ύφεση ακόμα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, ωστόσο ο καιρός θα είναι άστατος, οπότε, στα νησιά του νοτίου Ιονίου, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα εκδηλωθούν τοπικές καταιγίδες.

Αύριο Παρασκευή συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις καταιγίδες να εκδηλώνονται στη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, το ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα.

Στην Αττική σήμερα το απόγευμα και κυρίως τη νύχτα θα εκδηλωθούν βροχές, ίσως και καταιγίδες.

Καταστροφές από την κακοκαιρία στη Γλυφάδα | EUROKINISSI

Όπως τονίζει το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) βρίσκεται διαρκώς σε επικοινωνία με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, καθώς και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, προκειμένου να υπάρχει η αντίστοιχη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αντιμετώπιση των συνεπειών αυτών.