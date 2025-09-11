Νέες εικόνες από τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο: Η στιγμή της απομάκρυνσής τους

Νέες εικόνες από τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο στον Πειραιά έρχονται στη δημοσιότητα, ενώ πρόκειται για πλάνα λίγα μόλις λεπτά μετά το τροχαίο.

Στο βίντεο του Orange Press Agency καταγράφονται οι εικόνες με τον συρμό και το όχημα ενώ βρίσκονται κολλημένα, ενώ οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, καταγράφονται στιγμιότυπα από την αποκόλληση των δύο οχημάτων και την απομάκρυνσής τους από το σημείο του ατυχήματος.