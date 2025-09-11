Μενού

Νέες εικόνες από τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο: Η στιγμή της απομάκρυνσής τους

Σε βίντεο καταγράφεται η στιγμή της αποκόλλησης του του τραμ από το λεωφορείο στον Πειραιά.

Reader symbol
Newsroom
τραμ λεωφορείο
Το τραμ που συγκρούστηκε με το λεωφορείο στον Πειραιά | Eurokinissi / Γιάννης Παναγόπουλος
  • Α-
  • Α+

Νέες εικόνες από τη σύγκρουση του τραμ με το λεωφορείο στον Πειραιά έρχονται στη δημοσιότητα, ενώ πρόκειται για πλάνα λίγα μόλις λεπτά μετά το τροχαίο.

Στο βίντεο του Orange Press Agency καταγράφονται οι εικόνες με τον συρμό και το όχημα ενώ βρίσκονται κολλημένα, ενώ οι τραυματίες δέχονται τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Παράλληλα, καταγράφονται στιγμιότυπα από την αποκόλληση των δύο οχημάτων και την απομάκρυνσής τους από το σημείο του ατυχήματος.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags

BEST OF LIQUID MEDIA

ΕΛΛΑΔΑ