Νέες εικόνες από τον Στίβεν, τον «σύνδεσμο» του σμηνάρχου που κατασκόπευε για την Κίνα

Νέες φωτογραφίες του 54χρονου σμηνάρχου -ο οποίος έχει ήδη προφυλακιστεί μετά την ομολογία του για κατασκοπεία- μαζί με αξιωματικούς των μυστικών υπηρεσιών της Κίνας, μεταξύ τους ο «Στίβεν», βλέπουν το φως της δημοσιότητας.

Οι φωτογραφίες από το κινητό του 54χρονου σμηνάρχου, είναι από το ταξίδι που είχε κάνει στην Κίνα το φθινόπωρο του 2024. Ο Έλληνας αξιωματικός απαθανατίζεται με τον άνθρωπο που τον στρατολόγησε προκειμένου να δίνει ευαίσθητες πληροφορίες στις κινεζικές αρχές.

Στις φωτογραφίες, εκτός ωστόσο από τον Στίβεν, δίπλα στον σμήναρχο, ο οποίος ποζάρει ως χαμογελαστός τουρίστας εμφανίζεται κι ένας ανώτερός του που έχει κατονομασθεί ως «Γουίλιαμ».

Αυτός είναι ο «Στίβεν»

Είναι τα δύο από τα τρία πρόσωπα τα οποία έχει κατονομάσει στην απολογία του στην στρατιωτική ανακρίτρια ο 54χρονος αξιωματικός.

Διαβάστε ακόμα: Έχουν και οι Ορθόδοξοι Άγιο Βαλεντίνο; Ποιοι είναι οι Ακύλλας και Πρίσκιλλα

Όπως σημειώνει η ΕΡΤ, ο σμήναρχος είπε ότι στις 24 Φεβρουαρίου ξεκίνησε να συνομιλεί διαδικτυακά με τον πρώτο Κινέζο, τον γνωστό πλέον ως «Στίβεν».

Τον Σεπτέμβριο, επτά μήνες αργότερα πήγε στο Πεκίνο και τότε άλλαξαν όλα. Τότε, σύμφωνα με την απολογία του, ξεκίνησαν οι απειλές και οι πιέσεις να στέλνει στο Πεκίνο διαβαθμισμένες πληροφορίες οι οποίες αφορούν τη χώρα μας, καθώς και δυτικά συστήματα.

Φωτογραφία του Στίβεν, το «συνδέσμου» του σμηνάρχου στην Ελλάδα | Glomex

Είπε επίσης ότι εκτός από τα αξιοθέατα, τον πήγαν και σε κάποιες βιομηχανίες κινεζικών συμφερόντων.

Μένει να φανεί τι άλλα αρχεία θα έρθουν στο φως της δημοσιότητας. Είναι πολύ σημαντικό, τι είδους διαβαθμισμένες πληροφορίες είναι αυτές οι οποίες έχουν έρθει, αν και οι στρατιωτικές αρχές, σύμφωνα με τις πληροφορίες που είναι ήδη γνωστές, έχουν ξεκινήσει και έχουν αλλάξει πολλά από τα δεδομένα τα οποία έχουν αποσταλεί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τη μυστηριώδη Κινέζα που εμπλέκεται στην υπόθεση, ο 54χρονος σμήναρχος τη γνώρισε στο ίδιο ταξίδι στο Πεκίνο, ωστόσο δεν είχε φωτογραφία της.