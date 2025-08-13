Νέες φωτιές σε Μέγαρα και Κεφαλονιά: Στη μάχη εναέρια μέσα και ισχυρές επίγειες δυνάμεις

Νέες φωτιές εκδηλώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε Μέγαρα και Κεφαλονιά, θέτοντας σε νέα δοκιμασία τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Φωτιά στα Μέγαρα

Συγκεκριμένα, φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες ενισχύθηκαν και πλέον επιχειρούν 110 πυροσβέστες και δύο πεοζοπόρα, με 36 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμιντρί στα Μέγαρα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 95 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025

Σύμφωνα με το ΠΕ-ΜΠΕ, από την Τροχαία εφαρμόστηκαν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή, αλλά οι περισσότερες άρθηκαν και παρέμενε μέχρι πριν λίγο κλειστός μόνο ο Γερμανικός Δρόμος από το ύψος της επαρχιακής οδού Μεγάρων- Αλεποχωρίου έως το ύψος των Κανδυλίων.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν οι εναέριες ρίψεις.

Ο δήμαρχος Μεγάρων, Παναγιώτης Μαργέτης, εκτίμησε ότι η φωτιά θα σβήσει σύντομα. «Η φωτιά έχει σχεδόν σβήσει. Κάποια ελαιόδεντρα μεμονωμένα καίγονται, παρεμβαίνουν οι επίγειες δυνάμεις και υπάρχουν και δύο ελικόπτερα που ρίχνουν εδώ και μία ώρα περίπου όπου χρειάζεται για να σβήσουν κι αυτές οι εστίες», σημείωσε, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Από τις 6:30 το πρωί που έχει ξεκινήσει το ελικόπτερο τις ρίψεις νερού, η αλήθεια είναι ότι έχει έρθει περίπου 7 με 8 φορές. Ακόμα και αυτές τις διάσπαρτες εστίες θεωρούμε ότι θα τις σβήσει και ίσως στο επόμενο μισάωρο να έχουν σβήσει.

Η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ καλύτερη», υπογράμμισε. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν έχουν αναφερθεί προβλήματα σε υδροδότηση ή ηλεκτροδότηση στην περιοχή: «Νομίζω ότι όλα λειτουργούν κανονικά», είπε επίσης.

Πυρκαγιά στην Κεφαλονιά

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, στην Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αθέρας, #Κεφαλονιά.

Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 16ης #ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 8 οχήματα και 2 Α/Φ.

Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 13, 2025