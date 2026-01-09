Μενού

Νέες λεπτομέρειες για το θανατηφόρο τροχαίο στην Κορινθία: Η ιατροδικαστική αποκάλυψε ότι η 17χρονη ήταν έγκυος

Η ιατροδικαστική αποκάλυψε ότι η 17χρονη που σκοτώθηκε στο τροχαίο στην Κορινθία ήταν έγκυος, συγκλονίζοντας τους συγγενείς της.

Τραγωδία δίχως τέλος στην Κορινθία, όπου το νεαρό ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στα Εξαμίλια συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Νεότερες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι η 17χρονη κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, κάτι που διαπιστώθηκε κατά την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι συγγενείς της ενημερώθηκαν για την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα στην ήδη οδυνηρή υπόθεση.

