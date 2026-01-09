Τραγωδία δίχως τέλος στην Κορινθία, όπου το νεαρό ζευγάρι που έχασε τη ζωή του στο τροχαίο στα Εξαμίλια συγκλονίζει το πανελλήνιο.

Νεότερες πληροφορίες αποκαλύπτουν ότι η 17χρονη κοπέλα ήταν έγκυος στο πρώτο της παιδί, κάτι που διαπιστώθηκε κατά την ιατροδικαστική εξέταση.

Οι συγγενείς της ενημερώθηκαν για την εγκυμοσύνη της κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, γεγονός που προσθέτει ακόμη μεγαλύτερη τραγικότητα στην ήδη οδυνηρή υπόθεση.