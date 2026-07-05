Νέες ταυτότητες: Πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας - Τι γίνεται αν δεν βγάλουμε

Στενεύουν όλο και περισσότερο τα χρονικά περιθώρια για την έκδοση νέας ταύτοτητας ευρωπαϊκών προδιαγραφών, που θα αντικαταστάσει την κλασσική πράσινη, καθώς πλησιάζει η ημερομήνιας λήξης της προθεσμίας.

Η αλλαγή αφορά χιλιάδες πολίτες, καθώς οι παλιές ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (Machine Readable Zone – MRZ) πρόκειται να πάψουν να αναγνωρίζονται ως έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ο οποίος θεσπίστηκε με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των δελτίων ταυτότητας και την καθιέρωση κοινών προδιαγραφών για όλα τα κράτη-μέλη.

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού κανονισμού, οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν MRZ πλέον δεν θα ισχύουν από τις 3 Αυγούστου 2026. Για τον λόγο αυτό, όσοι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν παλαιού τύπου δελτίο ταυτότητας καλούνται να προγραμματίσουν έγκαιρα την αντικατάστασή του.

Οι νέες ταυτότητες διαθέτουν αυξημένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, βιομετρικά στοιχεία και μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη, διευκολύνοντας τόσο την ταυτοποίηση των πολιτών όσο και τους ελέγχους στα σύνορα, ενώ περιορίζουν τον κίνδυνο πλαστογράφησης και απάτης.

Παράλληλα, η εισαγωγή του Προσωπικού Αριθμού και η αυξημένη ζήτηση που αναμένεται τους επόμενους μήνες, οδηγούν το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην εφαρμογή νέου συστήματος ραντεβού, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την αποσυμφόρηση των αστυνομικών τμημάτων.

Πόσο κοστίζει η έκδοση νέας ταυτότητας

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.

(Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς. Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).

Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.