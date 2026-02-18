Μενού

Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από βαρύ εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες

Η γυναίκα από τη Σκιάθο υπέστη βαρύ εγκεφαλικό προ ημερών και άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο, όπου είχε διακομιστεί.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ | Shutterstock
  • Α-
  • Α+

Την τελευταία της πνοή άφησε μία 38χρονη μητέρα στη Σκιάθο, ημέρες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.

Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Βόλου όπου είχε διακομιστεί προ ημερών, αφότου είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία και τελικώς πέθανε. 

Η 38χρονη ήταν ενεργό μέλος στα κοινά του νησιού και ιδιαίτερα αγαπητή. 

Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη (19/02) στον στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ