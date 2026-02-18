Νεκρή 38χρονη μητέρα τριών παιδιών από βαρύ εγκεφαλικό - Είχε γεννήσει πριν 20 μέρες

Την τελευταία της πνοή άφησε μία 38χρονη μητέρα στη Σκιάθο, ημέρες μετά τη γέννηση του τρίτου της παιδιού.
Η νεαρή γυναίκα άφησε την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο Βόλου όπου είχε διακομιστεί προ ημερών, αφότου είχε υποστεί βαρύ εγκεφαλικό.
Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η επιδείνωση της υγείας της ήταν ραγδαία και τελικώς πέθανε.
Η 38χρονη ήταν ενεργό μέλος στα κοινά του νησιού και ιδιαίτερα αγαπητή.
Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Πέμπτη (19/02) στον στον Ιερό Ναό Τριών Ιεραρχών.
