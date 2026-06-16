Νεκρή 55χρονη νοσηλεύτρια στο Ναύπλιο: Οι ισχυρισμοί για προπηλακισμό και η διάψευση Γεωργιάδη

Την τελευταία της πνοή, εν ώρα υπηρεσίας, άφησε χθες το απόγευμα μία 55χρονη νοσηλεύτρια στο Γενικό Νοσοκομείο Ναυπλίου. Η άτυχη γυναίκα υπέστη ανακοπή καρδιάς στα Επείγοντα του νοσοκομείου. Το ιατρικό προσωπικό κινητοποιήθηκε αμέσως, καταβάλλοντας υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάνηψή της, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών και των συναδέλφων της, η 55χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Το τραγικό αυτό συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια διαχείρισης έκτακτων περιστατικών μετά από τροχαίο ατύχημα, προκαλώντας αρχικά σύγχυση για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση της γυναίκας.

Η αρχική καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ

Αρχικά, η ΠΟΕΔΗΝ εξέδωσε ανακοίνωση, συνδέοντας την ανακοπή της νοσηλεύτριας με την ένταση και την πίεση που προκλήθηκε από δεκάδες Ρομά που κατέφθασαν στο νοσοκομείο (το οποίο δεν εφημέρευε) συνοδεύοντας τραυματίες του τροχαίου, μεταξύ των οποίων και ένα 8χρονο παιδί που κινδύνεψε να χάσει τη ζωή του.

Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ αναφέρει:

«Σήμερα χάσαμε μια πολύ καλή και αγαπητή συνάδελφο. Oι ασθενείς και συνοδοί δεν έχουν πάντα δίκιο. Πρέπει να γνωρίζουν ότι απευθύνονται σε ανθρώπους με συγκεκριμένες αντοχές.

Σήμερα, λοιπόν, απόγευμα, στο νοσοκομείο Ναυπλίου, μεταφέρθηκαν πέντε Ρομά, εκ των οποίων ένα παιδί σοβαρά τραυματισμένο σε τροχαίο. Το νοσοκομείο Ναυπλίου δεν εφημέρευε. Στα επείγοντα υπήρχαν δύο νοσηλεύτριες οι οποίες υποδέχθηκαν τους τραυματίες μέσα σε μεγάλη ένταση που προκαλούσαν δεκάδες συνοδοί.

Υπήρξε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού αν και το νοσοκομείο δεν εφημέρευε. Σταθεροποιήθηκε τελικά το παιδί και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Άργους.

Αυτό δεν έφτανε για τους δεκάδες Ρομά οι οποίοι δημιούργησαν μεγάλη ένταση, έβριζαν και φώναζαν. Από την πίεση δεν άντεξε η 55χρονη συνάδελφος. Έπαθε ανακοπή και παρά την προσπάθεια ανάταξης του ιατρικού προσωπικού δεν επανήλθε.

Έχασε άδικα τη ζωή της. Πριν τρία χρόνια έχασε το παιδί της. Στη μνήμη του παιδιού, η οικογένεια της εκλιπούσης συναδέλφου αποφάσισε τα χρήματα που συγκέντρωσε από το παιδί της να τα δωρίσει στο νοσοκομείο.

Τραγωδία. Συλλυπητήρια στην οικογένεια. Επιτέλους με τους ασθενείς και συνοδούς που έχουν ιδιοκτησιακή αντίληψη για το προσωπικό των νοσοκομείων και των υπηρεσιών υγείας»

Οι διευκρινίσεις του Άδωνι Γεωργιάδη

Λίγο αργότερα, ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, προχώρησε σε διευκρινίσεις διαψεύδοντας πως η κατάρρευση της νοσηλεύτριας συνδέεται με περιστατικό βίας ή επίθεσης. Αναπαράγοντας τη δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου, ξεκαθάρισε ότι οι συγγενείς των τραυματιών απλώς φώναζαν και έκλαιγαν από την αγωνία τους, νομίζοντας πως το παιδί είχε πεθάνει.

Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου κ. Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή:



«Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) June 16, 2026

Η ανάρτηση του Υπουργού Υγείας αναφέρει :

«Αναπαράγω την δήλωση του Προέδρου του Συλλόγου εργαζομένων του Νοσοκομείου Ναυπλίου Βασίλη Μπαβέλλα για το χθεσινό τραγικό περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλευτού στο Νοσοκομείο από ανακοπή: «Το περιστατικό με τον θάνατο της νοσηλεύτριας μας και τους Ρομά και τους συγγενείς τους που έκαναν φασαρία δεν σχετίζονται, όπως γράφτηκε χθες.

Δεν ήταν επιθετικοί, όμως φώναζαν και έκλαιγαν, γιατί είχαν ένα 8 χρόνο παιδί αναίσθητο μαζί τους και νόμιζαν ότι είχε πεθάνει. Δεν είχε πεθάνει όμως. Είναι γεγονός ότι ένα έκτακτο περιστατικό μπορεί να ζορίσει τον νοσηλευτή. Όμως η αλήθεια είναι ότι η νοσηλεύτρια μας δεν έπρεπε να είναι εκείνη την ώρα στο ΤΕΠ γιατί δεν εφημερεύαμε χθες».

Ερεύνησα το περιστατικό και δεν πρέπει να χρεώνεται στους Ρομά που βρίσκονταν εκεί και αγωνιούσαν για το παιδί τους. Δεν πρόκειται περί περιστατικού βίας προς εργαζόμενους μας, περιστατικά τέτοιας φύσεως έχουν συμβεί, αλλά όχι χθες. Συλλυπητήρια στην οικογένεια της».