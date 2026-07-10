Νεκρή ανήλικη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Απορριμματοφόρο χτύπησε τη μοτοσικλέτα όπου επέβαινε

Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RThess, η ανήλικη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη έπειτα από τη σύγκρουση του δικύκλου με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη διακομίστηκε διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.