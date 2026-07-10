Μενού

Νεκρή ανήλικη σε τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: Απορριμματοφόρο χτύπησε τη μοτοσικλέτα όπου επέβαινε

Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, με ανήλικη να χάνει τη ζωή της.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο
Ασθενοφόρο | Βασίλης Παπαδόπουλος / Eurokinissi
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Τραγική κατάληξη είχε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης, στο ύψος μεταξύ Νεάπολης και Επταπυργίου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς ανατολικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του RThess, η ανήλικη συνεπιβάτιδα της μοτοσικλέτας που ενεπλάκη στο τροχαίο, υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη έπειτα από τη σύγκρουση του δικύκλου με απορριμματοφόρο.

Η ανήλικη διακομίστηκε διασωληνωμένη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς». Παρά τις προσπάθειες των γιατρών να τη διατηρήσουν στη ζωή, υπέκυψε στα τραύματά της.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ