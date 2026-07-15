Νεκρή ανήλικη στα ανοιχτά της Κω: Ανετράπη το τζετ σκι της στο Μπόντρουμ της Τουρκίας

Τραγική κατάληξη είχε ανήλικη κοπέλα, αφού ανετράπη το τζετ σκι της σε θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Μπόντρουμ της Τουρκίας, με το ελληνικό Λιμενικό να βρίσκει τη σορό της στα ανοιχτά της Κω.

Ειδικότερα, κατόπιν ερευνών για τον εντοπισμό αγνοουμένων που επέβαιναν σε τζετ σκι, το οποίο σύμφωνα με τις τουρκικές Αρχές ανετράπη κοντά σε ακτή στο Μπόντρουμ της Τουρκίας, ανασύρθηκε βορειοανατολικά της Κω από πλωτό σκάφος του Λιμενικού, χωρίς τις αισθήσεις μία ανήλικη.

Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο της Κω, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Οι έρευνες συνεχίζονται, ενώ στο σημείο έχει απογειωθεί ένα ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 5 μποφόρ.