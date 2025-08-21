Νεκρή γυναίκα ανασύρθηκε μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων

Συναγερμός σήμανε στον Πειραιά ύστερα από τον εντοπισμό γυναίκας μπροστά από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων.
Η άτυχη γυναίκα, για την οποία δεν έχουν γίνει ακόμη περαιτέρω γνωστές λεπτομέρειες, ανασύρθηκε από σκάφος του Λιμενικού δίχως να έχει τις αισθήσεις της.
Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η γυναίκα μεταφέρθηκε στο Ασκληπιείο Νοσοκομείο της Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Ακολουθήστε το Reader.gr στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.