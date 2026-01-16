Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μια γυναίκα στο πλοίο Blue Star Chios που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ρόδος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΛΙμενικό τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (15/1) , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ενημερώθηκε για την έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι του Λαυρίου, του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, κατά παρέκκλιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, προκειμένου να αποβιβάσει μία 88χρονη επιβάτιδα (υπήκοο Αλβανίας), η οποία εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός της καμπίνας της και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, η ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά και απέπλευσε προς την συνέχιση του δρομολογίου του για τους λιμένες της Θήρας, Ηρακλείου, Σητείας, Κάσου, Κάρπαθου και Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.