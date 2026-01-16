Μενού

Νεκρή ηλικιωμένη γυναίκα σε καμπίνα πλοίου – Έδεσε εκτάκτως στο λιμάνι του Λαυρίου

Η 88χρονη γυναίκα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της μέσα σε καμπίνα του Blue Star Chios μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και εκεί διαπιστώθηκε πως ήταν νεκρή.

Το Blue Star Chios | eurokinissi
Νεκρή εντοπίστηκε το μεσημέρι της Πέμπτης μια γυναίκα στο πλοίο Blue Star Chios που εκτελούσε το δρομολόγιο Πειραιάς – Ρόδος.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από το ΛΙμενικό τις μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (15/1) , το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου ενημερώθηκε για την έκτακτη προσέγγιση στο λιμάνι του Λαυρίου, του επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Chios, κατά παρέκκλιση του προγραμματισμένου δρομολογίου του, προκειμένου να αποβιβάσει μία 88χρονη επιβάτιδα (υπήκοο Αλβανίας), η οποία εντοπίστηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, εντός της καμπίνας της και έχρηζε άμεσης νοσοκομειακής περίθαλψης.

Με τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι, η ασθενής παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «Ιπποκράτειο» όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος της.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από το λιμάνι του Πειραιά και απέπλευσε προς την συνέχιση του δρομολογίου του για τους λιμένες της Θήρας, Ηρακλείου, Σητείας, Κάσου, Κάρπαθου και Ρόδου.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Λαυρίου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.

