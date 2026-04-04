Νεκρή μητέρα δύο παιδιών στην Κόρινθο: Μπαλκόνι κατέρρευσε και την καταπλάκωσε

Μία ανέιπωτη τραγωδία έλαβε χώρα το μεσημέρι σήμερα (04/04) στην Κόρινθο, όταν ένα μπαλκόνι κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε μητέρα με δύο παιδιά που διερχόταν κάτω από την κατασκευή, με αποτέλεσμα η ίδια να χάσει τη ζωή της και να τραυματιστούν τα δύο της παιδιά.

Το περιστατικό συνέβη στην οδό Πήγασου, στην περιοχή Καλάμια Κορίνθου. Στο σημείο επιχείρησαν πέντε πυροσβέστες με δύο οχήματα, όπως ενημερώνει και η ΕΡΤ.