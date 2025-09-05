Νεκρή στη χαράδρα του Βίκου η Ολλανδή τουρίστρια που είχε εξαφανιστεί

Εντοπίστηκε σε χαράδρα βάθους 300 μέτρων κάτω από τη θέση Μπελόη στη χαράδρα του Βίκου στο Ζαγόρι, νεκρή η τουρίστρια από την Ολλανδία, την οποία αναζητούσαν από χθες.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ομάδα Drone της Πυροσβεστικής, από νωρίς το πρωί έκανε έρευνα σε όλη την περιοχή, η οποία είναι δύσβατη και βραχώδης. Οι έρευνες για τον εντοπισμό της ξεκίνησαν από χθες το μεσημέρι, όταν ο σύζυγός της ζήτησε βοήθεια από το 112 και δήλωσε την εξαφάνιση της.

Το ζευγάρι έκανε διακοπές στην περιοχή με ένα τροχόσπιτο. Χθες επισκέφθηκαν την Μπελόη και όπως είπε ο σύζυγος, έχασε από τα μάτια του την 65χρονη γυναίκα του μέσα σε ελάχιστα λεπτά, όταν έβγαζε φωτογραφίες το τοπίο. Τώρα αναμένεται να κατέβει στη χαράδρα η 5η ΕΜΑΚ για να ανασύρει το πτώμα της άτυχης τουρίστριας.