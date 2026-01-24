Νεκρό παιδί και άντρας σε τροχαίο στην Πάτρα: Καρφώθηκε σε κολώνα το ΙΧ όπου επέβαιναν

Σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (24/1) στην Πάτρα, όταν όχημα βγήκε εκτός ελέγχου και συνετρίβη, όπως μεταφέρει το ΣΚΑΙ.

Ένα μικρό αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν ένας άντρας και ένα κορίτσι προσέκρουσε σε φανάρι με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Το συμβάν έγινε περίπου στις 22:40.

Η πυροσβεστική και το ασθενοφόρο έφτασαν πολύ γρήγορα στο σημείο. Το αυτοκίνητο είχε σχεδόν κοπεί στη μέση, και μόλις τα δύο νεαρά παιδιά απεγκλωβίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παλμό, ήταν φανερό πως είχαν χάσει τη ζωή τους.