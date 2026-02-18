Μενού

Νεκροί δύο νεαροί άνδρες από την Εύβοια μετά από ηλεκτροπληξία: Έρευνα για τις συνθήκες του ατυχήματος

EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε μετά από τον θάνατο δύο νεαρών ανδρών, από την Εύβοια, οι οποίοι έιχαν υποστεί ηλεκτροπληξία ενώ είχαν μεταβεί στην Αθήνα.

Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης 18/2 στη Βάρη, όταν οι δύο νεαροί με καταγωγής από την Εύβοια υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Τα δύο άτομα νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για την παροχή ιατρικής φροντίδας, αλλά δυστυχώς κατέληξαν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.

