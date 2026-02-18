Μία ανείπωτη τραγωδία σημειώθηκε μετά από τον θάνατο δύο νεαρών ανδρών, από την Εύβοια, οι οποίοι έιχαν υποστεί ηλεκτροπληξία ενώ είχαν μεταβεί στην Αθήνα.
Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα το μεσημέρι της Τετάρτης 18/2 στη Βάρη, όταν οι δύο νεαροί με καταγωγής από την Εύβοια υπέστησαν ηλεκτροπληξία υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.
Τα δύο άτομα νεαρής ηλικίας, μεταφέρθηκαν άμεσα σε νοσοκομείο της πρωτεύουσας για την παροχή ιατρικής φροντίδας, αλλά δυστυχώς κατέληξαν. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το συμβάν παραμένουν άγνωστες και διερευνώνται.
- Στο εδώλιο 3 αστυνομικοί για ομαδικό βιασμό της 19χρονης στο ΑΤ Ομόνοιας: «Έβγαλε τη ζώνη και το όπλο, δεν αντέδρασα»
- Χαραλαμπούδη: «Μου ζητάνε φωτογραφίες με τα πόδια μου»
- Ξέφυγε κρατούμενος από την Ευελπίδων: Βίντεο με τους αστυνομικούς να τρέχουν
- Τέλος το Messenger από Windows και Mac - Πώς να σώσετε τις συνομιλίες
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.