Καταιγιστικές εξελίξεις με τον θάνατο του 17χρονου στις Σέρρες, ο οποίος βρέθηκε το πρωί νεκρός στο υπόγειο της πολυκατοικίας όπου διαμένει, μετά από καυγά που είχε το προηγούμενο βράδυ με 16χρονο, έξω από κατάστημα τυχερών παιγνίων.

Ο 16χρονος, αφού προσήχθη, φέρεται να ομολόγησε πως του έριξε «αγκωνιά», προτού ο 17χρονος φύγει λέγοντας στον φίλο του ότι έχει ζαλάδες, ενώ κατέληξε στο σπίτι του από αιμάτωμα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ο 16χρονος δράστης από το πρωί ανακρινόταν μέχρι που πριν λίγη ώρα ομολόγησε και συνελήφθη.

Σέρρες: Του «ενόχλησε» το κορίτσι

Ο ανήλικος υποστήριξε πως το θύμα ενοχλούσε το κορίτσι του και της έστελνε μηνύματα. Για αυτό, όταν τον είδε χθες «θόλωσε» και, αφού διαπληκτίστηκαν, τον χτύπησε εν βρασμώ, υποστήριξε.

Η Αστυνομία εξετάζει υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι αναζητείται ακόμη ένας νεαρός, φίλος του δράστη.

Ο 17χρονος βρισκόταν χθες (5/1) το βράδυ μαζί με έναν φίλο του σε κατάστημα τυχερών παιχνιδιών. Έξω από το κατάστημα συνάντησε τον 16χρονο, με τον οποίο φέρεται να λογομάχησε.

Ο 16χρονος χτύπησε τον 17χρονο, ενώ στη συνέχεια οι δύο ανήλικοι πήραν ξεχωριστούς δρόμους.

Το θύμα φαίνεται πως ανέφερε στον φίλο του ότι αισθάνεται αδιαθεσία και όταν επέστρεψε στο σπίτι κατευθύνθηκε στο υπόγειο της πολυκατοικίας. Σε αυτό το σημείο εντοπίστηκε το πρωί νεκρός από την αδελφή του.

Λίγη ώρα νωρίτερα οι γονείς του είχαν δηλώσει την εξαφάνισή του στην αστυνομία.

Σέρρες - «Το παιδί ήταν νεκρό ώρες»

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ), Μιχάλη Γιαννάκο, το 17χρονο αγόρι έφτασε νεκρό στις 12.15 σήμερα στο νοσοκομείο Σερρών με τους γιατρούς να μην μπορούν να προσφέρουν καμία βοήθεια καθώς όπως αναφέρει «το παιδί ήταν νεκρό ώρες».

«Το έτος 2025, 3.000 ανήλικα παιδιά ακόμη και του δημοτικού έφθασαν στα νοσοκομεία της χώρας τραυματισμένα σοβαρά ή λιγότερο σοβαρά, από τραυματισμούς από άλλα ανήλικα.

1.000 παιδιά προσήλθαν το έτος 2025 τραυματισμένα στα δύο παιδιατρικά της Αττικής. Συμπλοκές, μιμήσεις από το διαδίκτυο, μαχαιριές, σιδερογροθιές, εκβιασμοί, κουκουλοφόροι και ότι άλλα μπορείς να φανταστείς. ΒΙΑ μέσα σε σχολεία ακόμη και σε δημοτικά, σε πλατείες, σε φροντιστήρια, στο δρόμο οπουδήποτε», αναφέρει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωση ο κ. Γιαννάκος.