Νεκρός 53χρονος σε τροχαίο στο Ηράκλειο: Έπεσε με το ΙΧ του σε τοιχίο

Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 53χρονο στο Ηράκλειο. Έχασε τον έλεγχο του ΙΧ και έπεσε σε τοιχίο.

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας 53χρονος άνδρας, το όχημα του οποίου διέφυγες της πορείας του και προσέκρουσε σε τοιχίο, στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε χθες λίγο πριν τα μεσάνυχτα, σε περιοχή των Κάτω Καστελιανών του Δήμου Μινώα Πεδιάδος.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Την προανάκριση για τα αιτία πρόκλησης του τροχαίου δυστυχήματος, διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Μινώα Πεδιάδος.

