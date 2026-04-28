Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (28/04) στην Καλαμάτα, όταν άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος σε στάβλο. Άμεσα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Αστυνομικές δυνάμεις έχουν μεταβεί στο σημείο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας, συγκεκριμένα από δεύτερο άτομο, εργαζόμενο του ιδιοκτήτη της αγροτικής μονάδας, που ενδεχομένως τον σκότωσε πάνω σε διαπληκτισμό. Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται.