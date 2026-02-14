Μενού

Νεκρός άντρας σε ξενοδοχείο στην Ηγουμενίτσα: Έρευνα για τα αίτια θανάτου

EKAB (Φωτογραφία αρχείου) | ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ/EUROKINISSI
Νεκρός στο δωμάτιο ξενοδοχείου που διέμενε στην Ηγουμενίτσα, βρέθηκε ένας 55χρονος από την Βόρεια Ελλάδα, ο οποίος είχε επισκεφθεί την περιοχή.

Η Αστυνομία ενημερώθηκε για τον θάνατό του το μεσημέρι της Παρασκευής από το ΕΚΑΒ το οποίο είχε κληθεί στο κατάλυμα. Τον 55χρονο εντόπισε νεκρό ο συγκάτοικός του ο οποίος άμεσα ζήτησε την συνδρομή του ΕΚΑΒ ασθενοφόρο του οποίου έφτασε στο ξενοδοχείο.

Παρά την προσπάθεια που έγινε από τους διασώστες δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν στη ζωή. Τα αίτια θανάτου θα προκύψουν από τη νεκροψία- νεκροτομή, σημειώνει το epiruspost.

