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Νεκρός άντρας στη θάλασσα στις Γούβες Ηρακλείου: Πιθανό να είναι ο αγνοούμενος σέρφερ

Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών Ηρακλείου στην Κρήτη, πιθανώς σέρφερ που αγνοείται εδώ και μερικές ημέρες.

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Νεκρός εντοπίστηκε ένας άνδρας το απόγευμα της Πέμπτης στη θαλάσσια περιοχή των Γουβών Ηρακλείου στην Κρήτη. Το γεγονός προκάλεσε την κινητοποίηση των Λιμενικών Αρχών που έχουν σπεύσει στο σημείο.

Σύμφωνα με το Cretalive, ο άτυχος άνδρας που εντοπίστηκε νεκρός φορά μαγιό. Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι άνδρες του Λιμενικού Σώματος εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για τον αγνοούμενο σέρφερ.

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