Μία τραγική είδηση έγινε γνωστή προ ολίγου, με αναφορές να θέλουν άντρας τον ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους να βρέθηκε νεκρός, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Αναφορές σε ειδησεογραφικά Μέσα θέλουν ο αστυνομικός να βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, πλησίον του θεάτρου Badminton. Ο άντρας φέρεται να ήταν 50 ετών, παντρεμένος και πατέρας παιδιών, ενώ διέμενε στην Ερέτρια.

Τα αίτια του τραγικού θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές ένα έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες.