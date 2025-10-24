Μενού

Νεκρός άντρας των ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους: Βρέθηκε με τραύμα από όπλο

Θάνατος σοκ ενός άντρα των ΜΑΤ συντάραξε την αστυνομία των Αμπελοκήπων.

Reader symbol
Newsroom
Αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη
Αστυνομικός | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Μία τραγική είδηση έγινε γνωστή προ ολίγου, με αναφορές να θέλουν άντρας τον ΜΑΤ στους Αμπελόκηπους να βρέθηκε νεκρός, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Αναφορές σε ειδησεογραφικά Μέσα θέλουν ο αστυνομικός να βρέθηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, πλησίον του θεάτρου Badminton. Ο άντρας φέρεται να ήταν 50 ετών, παντρεμένος και πατέρας παιδιών, ενώ διέμενε στην Ερέτρια

Τα αίτια του τραγικού θανάτου παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρμόδιες αρχές ένα έχουν ξεκινήσει ήδη έρευνες.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ