Νεκρός άντρας ξεβράστηκε σε παραλία στη Γαύδο: Εν αναμονή νεκροψίας για ταυτοποίηση

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας, μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση σήμερα (6/11) το πρωί από καπετάνιο αλιευτικού σκάφους, ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σκάφος κατευθυνόταν προς την παραλία , όπου είχε φτάσει ακόμη μία βάρκα με μετανάστες, όταν το πλήρωμά του εντόπισε να επιπλέει ένα πτώμα στη θάλασσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το άψυχο σώμα βρισκόταν στο νερό για δύο με τρεις ημέρες, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Συναγερμός στη Γαύδο: Περιμένουν τη νεκροψία

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη σορό. Ο καπετάνιος που την εντόπισε ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό, και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Τις επόμενες ώρες, η σορός θα μεταφερθεί στην Κρήτη για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Όσον αφορά τη νέα άφιξη μεταναστών, αυτοί αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφερθούν μέσα στις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, και στη συνέχεια στην Αγυιά, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου.