Μενού

Νεκρός άντρας ξεβράστηκε σε παραλία στη Γαύδο: Εν αναμονή νεκροψίας για ταυτοποίηση

Νεκρός βρέθηκε άνδρας από ψαρά στα ανοιχτά παραλίας στη Γαύδο.

Reader symbol
Newsroom
Σκάφος του Λιμενικού στον Πειραιά
Σκάφος του Λιμενικού κοντά στο λιμάνι του Πειραιά | Eurokinissi
  • Α-
  • Α+

Νεκρός βρέθηκε ένας άνδρας, μάλιστα σε προχωρημένη αποσύνθεση σήμερα (6/11) το πρωί από καπετάνιο αλιευτικού σκάφους, ανοιχτά της παραλίας Τρυπητή στη Γαύδο.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το σκάφος κατευθυνόταν προς την παραλία , όπου είχε φτάσει ακόμη μία βάρκα με μετανάστες, όταν το πλήρωμά του εντόπισε να επιπλέει ένα πτώμα στη θάλασσα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το άψυχο σώμα βρισκόταν στο νερό για δύο με τρεις ημέρες, ενώ περισσότερα στοιχεία αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση.

Συναγερμός στη Γαύδο: Περιμένουν τη νεκροψία

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να ταυτοποιήσουν τη σορό. Ο καπετάνιος που την εντόπισε ειδοποίησε άμεσα το Λιμενικό, και στο σημείο έσπευσε το ναυαγοσωστικό σκάφος της Αγίας Γαλήνης, το οποίο ανέσυρε τη σορό και τη μετέφερε στο λιμάνι Καραβέ της Γαύδου.

Τις επόμενες ώρες, η σορός θα μεταφερθεί στην Κρήτη για τη διενέργεια ιατροδικαστικής εξέτασης. Όσον αφορά τη νέα άφιξη μεταναστών, αυτοί αναμένεται να καταμετρηθούν και να μεταφερθούν μέσα στις επόμενες ώρες σε λιμάνι νότια των Χανίων, και στη συνέχεια στην Αγυιά, όπου έχουν ήδη μεταφερθεί οι 80 μετανάστες που διασώθηκαν το βράδυ της Τετάρτης ανοιχτά της Γαύδου.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ