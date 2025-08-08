Νεκρός από τη φωτιά στην Κερατέα: Εντοπίστηκε σορός ηλικιωμένου στο σπίτι του

Συναγερμός στις Αρχές καθώς φέρεται ένας ηλικιωμένος να βρέθηκε νεκρός στην Κερατέα, κατά πάσα πιθανότητα λόγω της μεγάλης φωτιάς που έχει τυλίξει την περιοχή.

Πληροφορίες θέλουν οι πυροσβέστες που επιχειρούσαν στην περιοχή, να εντόπισαν τη σορό του ηλικιωμένου εντός της κατοικίας του, που είχε καταναλωθεί πλήρως από τις φλόγες.

Είναι βέβαια άγνωστο αν ο άτυχος άνδρας απλά αδυνατούσε ή δεν ήθελε να εγκαταλείψει την περιουσία του. Εν πάσει περιπτώσει, το τραγικό γεγονός υπογραμμίζει τη σημασία της έγκαιρης επέμβασης των αρχών για την απομάκρυνση των κατοίκων.

Κερατέα: Μαζική επιχείρηση για απομάκρυνση κατοίκων

Σε πλήρη ανάπτυξη βρίσκονται παράλληλα αστυνομικές δυνάμεις στην περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, στην Κερατέα, όπου μέχρι στιγμής έχουν επέμβει για την απομάκρυνση δεκάδων πολιτών, οι οποίοι αρνούνταν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, συνολικά στην περιοχή επιχειρούν περίπου 130 αστυνομικοί, συγκεκριμένα 16 ομάδες ΔΙΑΣ, 13 περιπολικά της ΑΔ, 8 οχήματα της Ασφάλειας, 3 της ΟΠΚΕ και 7 οχήματα της τροχαίας.