Νεκρός αστυνομικός στη Δράμα: Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε η γυναίκα του στο σπίτι

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε αστυνομικός στη Δράμα. Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε η σύζυγός του μέσα στο σπίτι τους.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του proinos-typos.gr ο αστυνομικός της Δράμας αυτοκτόνησε σήμερα στον Κορύλοβο με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.
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