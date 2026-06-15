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Νεκρός αστυνομικός στη Δράμα: Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε η γυναίκα του στο σπίτι

Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε αστυνομικός στη Δράμα. Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε η σύζυγός του μέσα στο σπίτι τους.

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Συνελήφθη αστυνομικός της ΕΛΑΣ για απάτη
Αστυνομικός της ΕΛΑΣ | Eurokinissi
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Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε αστυνομικός στη Δράμα. Σοβαρά τραυματισμένη βρέθηκε η σύζυγός του μέσα στο σπίτι τους.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του proinos-typos.gr ο αστυνομικός της Δράμας αυτοκτόνησε σήμερα στον Κορύλοβο με το υπηρεσιακό του όπλο, ενώ η γυναίκα του, επίσης αστυνομικός, βρέθηκε σοβαρά τραυματισμένη στο σπίτι της και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο.


 

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