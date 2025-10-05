Νεκρός Ιταλός τουρίστας στην Παλαιοχώρα: Κατέρρευσε στη διάρκεια πεζοπορίας

Συναγερμός στις Αρχές των Χανίων το μεσημέρι της Κυριακής (5/10), αφού ένας 70χρονος Ιταλός τουρίστας έχασε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σε απόμερο μονοπάτι, ανατολικά της Παλαιόχωρας

Ο 70χρονος Ιταλός κατέρρευσε την ώρα που περπατούσε σε φυσιολατρικό μονοπάτι στην περιοχή, ενώ τελικά, μετά τη διακομιδή του σε νοσοκομείο, διαπιστώθηκε πως είναι νεκρός.

Ο αδικοχαμένος άντρας, που βρισκόταν στο νησί για διακοπές, αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και έχασε τις αισθήσεις του στη διάρκεια της πεζοπορίας, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Άδοξο τέλος βρήκε ο τουρίστας

Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική, ενώ λόγω του δύσβατου της περιοχής επιστρατεύτηκε και ελικόπτερο, το οποίο τελικά δεν χρειάστηκε να επέμβει.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 15 πυροσβέστες που κατάφεραν, μετά από συντονισμένες προσπάθειες, να προσεγγίσουν τον άτυχο άνδρα και να τον μεταφέρουν εκτός μονοπατιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 70χρονος παρελήφθη χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για περαιτέρω διακομιδή.

Πηγή: neakriti