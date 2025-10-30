Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 23χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών.

Ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου διακομίστηκε.