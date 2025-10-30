Νεκρός οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο στη λεωφόρο Λαυρίου

Νεκρός ανασύρθηκε ένας 23χρονος οδηγός μηχανής μετά από τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/10) στη Λεωφόρο Λαυρίου, στο ύψος των Γλυκών Νερών.
Ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έχασε τον έλεγχο της μηχανής η οποία εξετράπη της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα στο διαχωριστικό διάζωμα, στο ύψος του Πρασίνου Λόφου.
Ο θάνατός του διαπιστώθηκε στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Αθηνών όπου διακομίστηκε.
- Χαμός στη Βουλή με Κανέλλη-Κωνσταντοπούλου: «Ήμουν 13 ετών επί Χούντας» είπε η βουλευτής του ΚΚΕ
- Η Καραμήτρου ζήτησε συγγνώμη στον μελισσοκόμο: «Βρέθηκε επιτέλους ο άνθρωπος που με αιφνιδίασε στα 53 μου»
- Η ιδιωτική εταιρεία καθαρισμού, το πηγαδάκι Μητσοτάκη - Δένδια και η ατυχής ανάρτηση Πέτσα
- Ο Αθανάσιος Ντρούζος εκδικήθηκε τον θάνατο του γιου του και αιματοκύλησε το Στρατοδικείο στο Ρουφ
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.