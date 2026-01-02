Νεκρός οδηγός στη λεωφόρο Λαυρίου: Σφοδρό τροχαίο με ανατροπή του οχήματός του

Τραγική κατάληξη για ένα τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) στη Λεωφόρο Λαυρίου, καθώς ο εμπλεκόμενος οδηγός έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταφέρει ο Ant1, λίγο μετά τις 05:00 το πρωί το όχημα που οδηγούσε 23χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου

Τον άτυχο οδηγό απεγκλώβισε η πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς τις αισθήσεις του, πριν εξακριβωθεί ο θάνατός του.