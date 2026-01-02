Νεκρός οδηγός στη λεωφόρο Λαυρίου: Σφοδρό τροχαίο με ανατροπή του οχήματός του

Τραγική κατάληξη για ένα τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) στη Λεωφόρο Λαυρίου, καθώς ο εμπλεκόμενος οδηγός έχασε τη ζωή του.
Όπως μεταφέρει ο Ant1, λίγο μετά τις 05:00 το πρωί το όχημα που οδηγούσε 23χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου
Τον άτυχο οδηγό απεγκλώβισε η πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς τις αισθήσεις του, πριν εξακριβωθεί ο θάνατός του.
- Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Η πιο αδικημένη κωμική σειρά του Mega επιστρέφει εκεί που δεν το περιμέναμε
- Θεσσαλονίκη: «Instant karma» για άντρα που παρενόχλησε 20χρονη - Τον έδειρε με τον σύντροφό της
- Η Λήμνος στον «Αρκτικό Κύκλο»: Εντυπωσιακές εικόνες μετά την έντονη χιονόπτωση
- «Αγόρασέ την, δεν έχει βιαστεί ακόμα»: Η φρίκη του ISIS μέσα από τα μάτια μίας γυναίκας
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.