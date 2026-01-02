Μενού

Νεκρός οδηγός στη λεωφόρο Λαυρίου: Σφοδρό τροχαίο με ανατροπή του οχήματός του

Τραγική κατάληξη για ένα τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) στη Λεωφόρο Μαρκοπούλου, όπου οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Reader symbol
Newsroom
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ
Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. | Intime
  • Α-
  • Α+

Τραγική κατάληξη για ένα τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (2/1) στη Λεωφόρο Λαυρίου, καθώς ο εμπλεκόμενος οδηγός έχασε τη ζωή του.

Όπως μεταφέρει ο Ant1, λίγο μετά τις 05:00 το πρωί το όχημα που οδηγούσε 23χρονος άνδρας, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, στη συμβολή της Λεωφόρου Λαυρίου με τη Λεωφόρο Σουνίου, στο ύψος του γηπέδου Μαρκοπούλου 

Τον άτυχο οδηγό απεγκλώβισε η πυροσβεστική υπηρεσία χωρίς τις αισθήσεις του, πριν εξακριβωθεί ο θάνατός του.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΕΛΛΑΔΑ