Νεκτάριος Γαλίτης: Πέθανε ο γνωστός επιχειρηματίας

Θλίψη στον χώρο της show biz σκόρπισε η είδηση θανάτου του γνωστού επιχειρηματία Νεκτάριου Γαλίτη, ιδιοκτήτη καταστήματος στο Μικρολίμανο, με τον ηθοποιό Μιχάλη Ιατρόπουλο να τον αποχαιρετά με μια συγκινητική ανάρτηση.

Ο Νεκτάριος Γαλίτης ενώ είχε γίνει γνωστός στον χώρο της showbiz από τη σχέση του με τη Μαρία Ηλιάκη. Οι δυο τους ήταν ζευγάρι από το 2015 έως το 2017 και είχαν κάνει και κάποιες κοινές δημόσιες εμφανίσεις.

Η συγκινητική ανάρτηση του Μιχάλη Ιατρόπουλου

«Καλό ταξίδι λατρεμένε όλων μας, κύριε Νεκτάριε Γαλίτη. Καλή ξεκούραση λιοντάρι μου, πέτα στο φως που σου ταιριάζει. Σε ευχαριστώ για την τρέλα σου και την ανεπανάληπτη ψυχάρα σου. Είμαστε πολύ τυχεροί, σε όσους έκανες την τιμή να είμαστε φίλοι σου.

Καλή αντάμωση αδερφέ μου ξεκουράσου», σημείωσε ο Μιχάλης Ιατρόπουλος.