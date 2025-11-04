Νέο ατύχημα στους Δελφούς καταγγέλλουν οι ξεναγοί: Τραυματίστηκε επισκέπτρια στον αρχαιολογικό χώρο

Νέο ατύχημα στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών που είχε ως συνέπεια να τραυματιστεί επισκέπτρια από πέτρα, λόγω εργασιών που πραγματοποιούνται με μηχανήματα βαρέος τύπου, καταγγέλλει το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών.

Σύμφωνα με την καταγγελία, κινδύνεψε και ξεναγός που βρισκόταν στο χώρο, καθώς βράχος αποκολλήθηκε από το σημείο όπου πραγματοποιούνται εργασίες και κατέληξε ακριβώς δίπλα της.

Το Σωματείο κάνει λόγο για εργασίες χωρίς να τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και «επιφυλάσσεται για όλες τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό», αλλά και «για να διεκδικήσει την ασφάλεια των επισκεπτών και την αξιοπρεπή εργασία των συναδέλφων στους αρχαιολογικούς χώρους».

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο οι ξεναγοί είχαν καταγγείλει ότι τραυματίστηκαν ένας συνάδελφός τους και ένας επισκέπτης από μεταλλικά παραπετάσματα που αποκολλήθηκαν από το εργοτάξιο στην είσοδο/έξοδο του αρχαιολογικού χώρου.

Η καταγγελία του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών:

«Στις 27 Οκτωβρίου 2025, σημειώθηκε νέο ατύχημα εξαιτίας των έργων που πραγματοποιούνται στον αρχαιολογικό χώρο των Δελφών με μηχανήματα βαρέος τύπου χωρίς τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, με συνέπεια να τραυματιστεί επισκέπτρια από πέτρα που διέφυγε από μεγαλύτερο ύψος, ενώ κινδύνεψε ξεναγός που βρισκόταν στο χώρο από έτερο βράχο που διέφυγε ομοίως από την εκτέλεση του έργου και κατέληξε ακριβώς δίπλα της, και από τύχη απεφεύχθη το μοιραίο.

Είναι η δεύτερη φορά σε λιγότερο από τρεις μήνες που συμβαίνει περιστατικό τραυματισμού, που οφείλεται στις εργασίες που πραγματοποιούνται εντός του αρχαιολογικού χώρου και δυστυχώς φαίνεται μόνιμη η έκθεση σε κίνδυνο ατυχήματος.

Επισημαίνουμε για μία ακόμα φορά ότι τόσο το Υπουργείο Πολιτισμού ως ο φορέας υλοποίησης του έργου, όσο και η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φωκίδας ως η προϊσταμένη αρχή που εποπτεύει τον χώρο, ευθύνονται για την ασφαλή λειτουργία του και για τον έλεγχο των εργασιών και οφείλουν άμεσα να λογοδοτήσουν και να κινήσουν τις νόμιμες διαδικασίες προς απόδοση ευθυνών για τα δύο ατυχήματα, ώστε να αποφευχθεί παρόμοιο περιστατικό που θα θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επισκεπτών, των ξεναγών, και των λοιπών εργαζομένων.

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών καταγγέλλει:

την εξακολουθητικά αμελή συμπεριφορά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Φωκίδας και των συνεργείων που εργάζονται στο χώρο ως προς τα μέτρα ασφαλείας και τη διευθέτηση της κίνησης εντός και εκτός του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα

τη στοχοποίηση συναδέλφων, που επισημαίνουν τους κινδύνους και τις νομικές ευθύνες των αρμόδιων φορέων για τη μη λήψη επαρκών μέτρων προστασίας και ασφάλειας για τους επισκέπτες εργαζόμενους και την έκθεση αυτών σε κίνδυνο

την εν γένει έλλειψη λεπτομερούς, έγγραφης ενημέρωσης των επαγγελματιών του τουρισμού από το Υπουργείο Πολιτισμού, το Υπουργείο Τουρισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων σχετικά με το αντικείμενο και το χρονοδιάγραμμα των εργασιών εντός του αρχαιολογικού χώρου, ώστε να είναι και αυτοί σε θέση να προστατεύουν και προειδοποιούν με συγκεκριμένες οδηγίες τους τουρίστες που ξεναγούν.

Το Σωματείο Διπλωματούχων Ξεναγών επιφυλάσσεται για όλες τις νομικές διαδικασίες προκειμένου να διερευνηθεί το συγκεκριμένο περιστατικό στου Δελφούς, αλλά και για να διεκδικήσει την ασφάλεια των επισκεπτών και την αξιοπρεπή εργασία των συναδέλφων στους αρχαιολογικούς χώρους.



Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών».