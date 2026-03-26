Νέο βίντεο από το Άγιο Όρος: Η στιγμή που ο σεισμός ταρακουνάει την περιοχή

Ανησυχία προκαλεί ο σεισμός των 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (25/3) στο Άγιο Όρος, ενώ βίντεο καταγράφει τη σφοδρότητα του φαινομένου.

Η δόνηση σημειώθηκε στις 21:08, με επίκεντρο 11 χιλιόμετρα δυτικά-βορειοδυτικά των Καρυών, της πρωτεύουσας του Αγίου Όρους, και σε ιδιαίτερα μικρό εστιακό βάθος μόλις 10 χιλιομέτρων. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο σεισμός να γίνει έντονα αισθητός όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή, αλλά ακόμη και στη Θεσσαλονίκη.

Στο βίντεο που φέρνει στο φως το ΕΡΤnews, αποτυπώνονται χαρακτηριστικά τα λίγα, αλλά έντονα δευτερόλεπτα της δόνησης, με τοίχους και μαντρότοιχους να ταλαντώνονται αισθητά, αποκαλύπτοντας τη δυναμική του σεισμού.

Μετά την κύρια δόνηση ακολούθησε σειρά μετασεισμών, με τον ισχυρότερο να καταγράφεται στις 21:23 και να φτάνει τα 3,4 Ρίχτερ. Οι σεισμολόγοι παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, εστιάζοντας σε συγκεκριμένο ρήγμα της περιοχής που μελετάται τα τελευταία δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις, η δραστηριότητα δεν εμπνέει άμεση ανησυχία, ωστόσο οι ειδικοί παραμένουν επιφυλακτικοί, επισημαίνοντας πως το πρώτο 48ωρο θεωρείται κρίσιμο για την εξέλιξη της σεισμικής ακολουθίας. Δεν αποκλείεται, όπως τονίζουν, το ενδεχόμενο περαιτέρω ενεργοποίησης του ρήγματος, αν και ιστορικά η περιοχή δεν έχει δώσει ισχυρότερες δονήσεις.

Η αναστάτωση στους κατοίκους και τους μοναχούς της περιοχής ήταν έντονη, με πολλούς να εγκαταλείπουν άμεσα κελιά, ναούς και άλλους χώρους. Μικρής έκτασης ζημιές καταγράφηκαν σε μοναστήρια, όπως στη Μονή Ζωγράφου, στη Δοχειαρίου και στο Βατοπέδι, κυρίως με ρωγμές σε σοβάδες.

Κλιμάκια αναμένεται να πραγματοποιήσουν ελέγχους για την καταλληλότητα των κτιρίων, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι στην ίδια περιοχή είχε σημειωθεί τον Ιούνιο του προηγούμενου έτους ισχυρότερος σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ, γεγονός που ενισχύει την προσοχή των επιστημόνων στην εξέλιξη της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας.