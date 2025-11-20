Νέο δημοτικό πάρκινγκ 500 θέσεων στην Αθήνα: Πού θα χτιστεί - Πότε ανοίγει για τους οδηγούς

Ένα έργο ύψιστης σημασίας για την αστική ποιότητα ζωής δρομολογεί ο δήμος Αθηναίων, ετοιμάζοντας ένα νέο δημοτικό υπόγειο πάρκινγκ, χωρητικότητας 500 θέσεων, το οποίο θα βρίσκεται στην πλατεία Κοτζιά.

Ο δήμαρχος Χάρης Δούκας ανέδειξε το έργο με ανάρτηση στο Facebook, αναφέροντας: «Η Αθήνα προχωρά, με έργα. Το νέο δημοτικό πάρκινγκ στην Πλατεία Κοτζιά με 500 νέες θέσεις στάθμευσης δίνει λύση σε ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί τους Αθηναίους στο κέντρο της πόλης.

Μετά τις απαραίτητες διαδικασίες και την απομάκρυνση της προηγούμενης αναδόχου εταιρείας, συνεχίζουμε με καθαρό πλαίσιο και συνέπεια.

Το πάρκινγκ θα παραδοθεί στο τέλος του χρόνου από τη ΔΑΕΜ, προσφέροντας μια νέα, σύγχρονη υποδομή στην καρδιά της πόλης βελτιώνοντας την καθημερινότητα κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών».