Νέο έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Οι πέντε περιοχές που είναι «στο κόκκινο» - Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

Ακόμη ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΥ, προειδοποιώντας για βροχές και καταιγίδες κατά τόπους,οι οποίες θα ξεσπάσουν από τις βραδινές ώρες σήμερα (7/1).

Η «κόκκινη προειδοποίηση», σηματοδοτεί τη νέα κακοκαιρία που είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο Επικινδύνων Καιρικών Φαινομένων που εξέδωσε σήμερα η ΕΜΥ.

Αναλυτικότερα οι ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται σήμερα Τετάρτη (7/1) έως και τις πρωινές ώρες της Πέμπτης (8/1) στις περισσότερες περιοχές της δυτικής και βορειοανατολικής χώρας με τις βροχοπτώσεις να είναι μεγάλης έντασης και διάρκειας.

Τα ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται πιθανώς από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από ισχυρούς ανέμους εντάσεως 8 με 9 μποφόρ.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Τετάρτη (7/1)

Στην Ήπειρο Στην Αιτωλοακαρνανία Στα νησιά του Ιονίου (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Λευκάδας) Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη (πορτοκαλί προειδοποίηση) Στη δυτική και νότια Πελοπόννησο από τις βραδινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση)

Σημειώνεται ότι στο Αιγαίο θα πνέουν νότιοι άνεμοι εντάσεως 8 τοπικά 9 μποφόρ.

Καιρός: Πότε θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα

Την Πέμπτη (8/1) τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις προαναφερθείσες περιοχές αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι και τις πρωινές ώρες και βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας βροχές και καταιγίδες θα σημειωθούν και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας, αλλά θα έχουν πρόσκαιρο χαρακτήρα.

Παράλληλα θα επικρατήσουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις άνεμοι δυτικών διευθύνσεων.