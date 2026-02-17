Νέο έκτακτο καιρού της ΕΜΥ: Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία τις επόμενες ώρες - Προειδοποίηση Τσατραφύλλια για 9 περιοχές

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, που προειδοποιεί για την πορεία της κακοκαιρίας τις επόμενες ώρες.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα

στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως και τις απογευματινές ώρες

στην Κρήτη (κυρίως στα δυτικά και τα νότια τμήματα) έως και τις απογευματινές ώρες

στις Κυκλάδες (κυρίως τα νοτιότερα νησιά) πρόσκαιρα το απόγευμα

στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το βράδυ.

Πολύ ισχυροί έως θυελλώδεις άνεμοι θα πνέουν:

στο Ιόνιο και τα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας (Ηπείρου, δυτικής Στερεάς και δυτικής Πελοποννήσου) δυτικοί 7 με 9 μποφόρ και από το βράδυ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 9 με 10 μποφόρ

στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο δυτικών διευθύνσεων 8 μποφόρ και από το βράδυ έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 9 με 10 μποφόρ

στην κεντρική Μακεδονία (συμπεριλαμβανομένης της πόλης της Θεσσαλονίκης) από σήμερα το βράδυ μέχρι και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 18-02-2026 βορειοδυτικοί 8 με 9 μποφόρ.

Προσοχή σε 9 περιοχές ζητά ο Τσατραφύλλιας

Μεγάλη προσοχή ζητά για το επόμενο 24ωρο ζητά και ο μετεωρολόγος Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Με ανάρτησή του στο Facebook, ενημερώνει για το πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία αλλά και προειδοποιεί για τον κίνδυνο υπερχείλισης ρεμάτων και ποταμών, τοπικών πλημμυρών, αλλά και κατολισθήσεων και καθιζήσεων.

Όπως γράφει, οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι εξής:

δυτική Πελοπόννησος νότια Πελοπόννησος δυτικά Αιτωλοακαρνανίας Κεφαλονιά Ιθάκη Ζάκυνθος νότια Κρήτη ανατολικό Αιγαίο Δωδεκάνησα

«Τις επόμενες 24 ώρες αναμένονται τοπικές θυελλώδεις και βορειοδυτικοί και νοτιοδυτικοί άνεμοι 9-10 μποφόρ που ενδέχεται να προκαλέσουν πτώσεις δέντρων και κλαδιών, ζημιές σε στέγες, τέντες και ελαφριές κατασκευές».

Επίσης, προβλήματα μπορεί να υπάρξουν στις μετακινήσεις και διακοπές ρεύματος στο όνιο και περιοχές που βρέχονται από αυτό, νότιο Αιγαίο

Η ανάρτησή του:

