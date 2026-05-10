Νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης από Δευτέρα: Ποια ημέρα το θερμόμετρο θα δείξει 34 βαθμούς

Λίγες μέρες έμειναν πριν μπει και επίσημα ο Ιούνιος, αλλά καλοκαίρι φαίνεται ότι θα έχουμε και τις τρέχουσες ημέρες, καθώς ειδικότερα από σήμερα Κυριακή (10/5) και μέχρι την Τρίτη (12/5) αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σήμερα είναι η τελευταία μέρα που η μεγάλη συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης χτυπάει την Αττική καθώς τις επόμενες ημέρες, θα συνεχίσει να επηρεάζει τη χώρα, αλλά σε πιο ήπιο βαθμό.

Το νέο επεισόδιο σκόνης θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα έως και τη Δευτέρα, ενώ την Τρίτη αναμένεται ακόμη ένα, επίσης ασθενούς έως μέτριας έντασης. Από την Τετάρτη και μετά το φαινόμενο θα περιοριστεί κυρίως στη νότια χώρα.

Καιρός: Πότε η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 34 βαθμούς

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤΜ Όλγα Παπαβγούλη, σήμερα Κυριακή, η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο, φτάνοντας τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν και 30άρια.

Ήδη από χθες Σάββατο (9/5) στην Κρήτη καταγράφηκαν ιδιαίτερα υψηλές τιμές για την εποχή, με το Ηράκλειο να φτάνει τους 31,7 βαθμούς Κελσίου.

Η κορύφωση του θερμού κύματος αναμένεται την Τρίτη, όταν σε αρκετές περιοχές της χώρας ο υδράργυρος θα αγγίξει ακόμη και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Από την Τετάρτη, ωστόσο, προβλέπεται σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας, με επιστροφή σε πιο φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Πού θα βρέξει σήμερα

Αν και κατά γενική εικόνα προβλέπονται υψηλές θερμοκρασίες για σήμερα, θα καταγραφούν τοπικές μπόρες σε συγκεκριμένες περιοχές τις χώρες. Η πρόγνωση αναφέρει ότι, προβλέπονται κατά τόπους αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, ιδιαίτερα σε ορεινές περιοχές. Πιθανότητα πρόσκαιρων βροχών υπάρχει και στο κεντρικό και νότιο Ιόνιο, χωρίς όμως έντονα φαινόμενα.

Οι άνεμοι θα στραφούν σταδιακά σε νότιους από το μεσημέρι και μετά, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 3 με 4 μποφόρ στις περισσότερες περιοχές.