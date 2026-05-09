Ορατή από τον λόφο του Λυκαβηττού η αφρικανική σκόνη: Πότε υποχωρεί το φαινόμενο

«Πορτοκαλί» αναμένεται να είναι η Αττική το Σαββατοκύριακο. Πότε θα υποχωρήσει το φαινόμενο της αφρικανικής σκόνης.

Άποψη της Αθήνας με αφρικανική σκόνη | Orange Press Agency
Με τις πρώτες υψηλές θερμοκρασίες «έφτασε» στη χώρα μας και η αφρικανική σκόνη, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στην ατμόσφαιρα. 

Το φαινόμενο, των ημερών, είναι τόσο έντονο, που επισημαίνει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, το «πορτοκαλί σκηνικό» είναι ορατό από το λόφο του Λυκαβηττού.

Ωστόσο, η αντίστροφη μέτρηση για την υποχώρηση του φαινομένου ξεκινά. 

Καιρός: Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη 

Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη, αναφέρει ότι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης οφείλεται στους νοτιάδες, οι οποίοι ευνοούν τη μεταφορά σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα. Ωστόσο, αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση του φαινομένου από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, βοηθώντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παρά τη βελτίωση αυτή, από την Κυριακή προβλέπεται εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης κατά διαστήματα, καθώς οι άνεμοι θα επιστρέψουν σε νότιες διευθύνσεις. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί σε πιο ήπια μορφή τις επόμενες ημέρες, με την πλήρη υποχώρησή του να τοποθετείται χρονικά προς την Τρίτη, όταν η ατμόσφαιρα αναμένεται να έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό.

Η Δευτέρα είναι η μέρα η οποία θα «καθαρίσει» ο ουρανός, και θα υποχωρήσει πλήρως το φαινόμενο. 

