Τελευταίες μπόρες και πρώτα μπάνια: Το σκηνικό του καιρού για το Σαββατοκύριακο - Πότε θα δούμε 30άρια

Το «σκωτσέζικο ντους», με την καιρική αστάθεια των τελευταίων εβδομάδων, φέρεται να έλαβε τέλος, και από εδώ και στο εξής υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες στη χώρα μας.

Μαζί με την αστάθεια, φέρεται να φεύγει και το πέπλο αφρικανικής σκόνης που έχει σκεπάσει την Ελλάδα. Ήδη σήμερα Σάββατο έχει υποχωρήσει και Δευτέρα 11 Μαίου θα έχει φύγει εντελώς από τη χώρα μας.

Την ίδια στιγμή, Αθηναίοι και τουρίστες τόλμησαν τα πρώτα μπάνια στην Αττική. Ντοκουμέντο του Orange Press Agency, δείχνει τον συγκεντρωμένο κόσμο σε παραλίες του Φαλήρου, του Αλίμου και της Γλυφάδας. Η θερμοκρασία στα νότια, αναμένεται να φτάσει - ή και να προσπεράσει για λίγο- τους 26 βαθμούς.

Καιρός: Η πρόγνωση για την Κυριακή

Για αύριο Κυριακή, ο Κλέαρχος Μαρουσάκης, αναφέρει ότι για αύριο η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει και μόνο αργά το απόγευμα υπάρχει η πιθανότητα να καταγραφούν μπόρες σε βουνά της βόρειας ηπειρωτικής χώρας. Ο υδράργυρος μάλιστα, θα προσεγγίσει τους 27 - 30 βαθμούς κελσίου.

Στην Αττική, ο καιρός θα είναι αίθριος με τοπικές συννεφιές αργά το απόγευμα. Ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 28 βαθμούς. Ίδιο καιρικό σκηνικό αναμένεται και στην Θεσσαλονίκη, όπου η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 - 27 βαθμούς.

Πότε υποχωρεί η αφρικανική σκόνη

Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη στην ΕΡΤ, αναφέρει ότι η μεταφορά αφρικανικής σκόνης οφείλεται στους νοτιάδες, οι οποίοι ευνοούν τη μεταφορά σωματιδίων από τη Βόρεια Αφρική προς τη χώρα. Ωστόσο, αναμένεται πρόσκαιρη υποχώρηση του φαινομένου από το απόγευμα του Σαββάτου, όταν οι άνεμοι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς, βοηθώντας στον καθαρισμό της ατμόσφαιρας.

Παρά τη βελτίωση αυτή, από την Κυριακή προβλέπεται εκ νέου μεταφορά αφρικανικής σκόνης κατά διαστήματα, καθώς οι άνεμοι θα επιστρέψουν σε νότιες διευθύνσεις. Το φαινόμενο αναμένεται να διατηρηθεί σε πιο ήπια μορφή τις επόμενες ημέρες, με την πλήρη υποχώρησή του να τοποθετείται χρονικά προς την Τρίτη, όταν η ατμόσφαιρα αναμένεται να έχει καθαρίσει σε μεγάλο βαθμό.

Η Δευτέρα είναι η μέρα η οποία θα «καθαρίσει» ο ουρανός, και θα υποχωρήσει πλήρως το φαινόμενο.