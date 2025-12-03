Νέο επικίνδυνο challenge: Νεαρός «κρέμεται» από λεωφορείο στην Καλλιθέα

Ένα απίστευτο βίντεο έχει γίνει viral, δείχνοντας έναν νεαρό — πιθανότατα στο πλαίσιο κάποιου διαδικτυακού challenge — να κρέμεται από το πίσω μέρος λεωφορείου στην Καλλιθέα και να διανύει άγνωστη απόσταση με αυτόν τον επικίνδυνο τρόπο.

Στο βίντεο φαίνεται ο νεαρός να πλησιάζει το λεωφορείο με το πατίνι του, να φτάνει σε μικρή απόσταση και στη συνέχεια να πιάνεται από τον πίσω αεραγωγό, χρησιμοποιώντας τον ως «λαβή» για να μετακινηθεί.

Το περιστατικό συνέβη στην Καλλιθέα, στην οδό Σιβιτανιδείου, λίγο πριν από τον σταθμό του τρένου. Ο οδηγός του λεωφορείου δεν είχε ορατότητα στο συγκεκριμένο σημείο, με αποτέλεσμα να μην αντιληφθεί τι έκανε ο νεαρός και να συνεχίσει την πορεία του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί τραυματισμός.