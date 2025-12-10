Νέο εργατικό ατύχημα σε ναυπηγείο στο Πέραμα: Στο νοσοκομείο εργαζόμενος

Ένα ακόμα εργατικό ατύχημα σημειώθηκε σε ναυπηγείο στο Πέραμα, όπου ένας 45χρονος εργαζόμενος τραυματίστηκε.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, τις πρωινές ώρες της Τρίτης ενημερώθηκε το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Περάματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, για τον τραυματισμό ενός 45χρονου ημεδαπού εργαζόμενου σε ιδιωτικό ναυπηγείο στο Πέραμα.

Ο 45χρονος κατά τη διαδικασία ανέλκυσης - μετακίνησης μίας μεταλλικής κατασκευής (βάρους 40 περίπου τόνων), η οποία άνηκε σε ένα υπό επισκευή πλοίο, με τη χρήση ενός γερανοφόρου οχήματος, εγκλωβίστηκε ανάμεσα στο όχημα και στην εν λόγω κατασκευή, με συνέπεια τον τραυματισμό του.

Ο τραυματίας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «ΑΤΤΙΚΟΝ», για ιατρική περίθαλψη. Από τη Λιμενική Αρχή του Περάματος που διενεργεί την προανάκριση, συνελήφθησαν δύο νόμιμοι εκπρόσωποι ιδιωτικών εταιριών του ναυπηγείου καθώς και ο χειριστής του γερανοφόρου οχήματος, για παράβαση των άρθρων 28 του Π.Κ. «Αμέλεια» και 310 του Π.Κ. «Βαριά σωματική βλάβη».

Επιπλέον, αναζητείται στα πλαίσια του αυτοφώρου ο νόμιμος εκπρόσωπος της πλοιοκτήτριας εταιρείας του υπό κατασκευή πλοίου, για παράβαση των ως άνω άρθρων καθώς και για του άρθρου 5 παρ. Β του Π.Δ. 70/90 (ΦΕΚ 31Α/14-03-1990) «Περί υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων σε ναυπηγικές εργασίες».