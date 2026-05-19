Ένα νέο, τραγικό εργατικό δυστύχημα έρχεται να συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Χαλκίδας, προσθέτοντας άλλον έναν κρίκο στη μακρά αλυσίδα των απωλειών εν ώρα εργασίας. Ένας 53χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, βυθίζοντας στο απόλυτο πένθος την οικογένειά του και την ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evima.gr, το μοιραίο περιστατικό σημειώθηκε πριν από λίγο, όταν κατά τη διάρκεια των εργασιών του, ο άτυχος 53χρονος φέρεται να καταπλακώθηκε από μια βαριά παλέτα. Αμέσως σήμανε συναγερμός στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.

Δυστυχώς, παρά την άμεση κινητοποίηση, στο νοσοκομείο απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το τραγικό συμβάν επιβεβαίωσε με σχετική ανακοίνωσή του το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου Εύβοιας, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο το κρίσιμο ζήτημα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας.